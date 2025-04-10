Ercan Havalimanında Ramazan Bayramı’nda yoğun bir yolcu ve uçak trafiği yaşadığı, 10 günde 160 bin 23 yolcu ve bin 57 uçağa hizmet verildiği açıklandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, havaalanında azami yoğunluk 28 Mart Cuma günü başladı ve 6 Nisan Pazar gününe kadar devam etti.

Ercan Havaalanı Ramazan Bayramı haftasında gerçekleşen 10 günlük yolcu ve uçak trafiği verilerine göre, 529 gelen ve 528 de giden uçakla 84 bin gelen ve 76 bin 23 giden yolcuya hizmet verdi.