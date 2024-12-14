Ercan Havalimanına, Almanya üzerinden dün akşam gelen aktarmalı uçakta yolcu olarak bulunan, Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in uyarısıyla yakalanan Alman uyruklu C.P.(K-27) mahkemeye çıkarıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesiyle söz konusu yolcunun iki valizinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından arama yapıldı.

Zanlının huzurunda yapılan aramada; tütün paketleri içinde tütünle karışık yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında zanlı C.P. tutuklanarak bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Mahkeme tarafından, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.