Lefkoşa-Girne ana yolunda seyir halindeyken egzozundan siyah duman çıkan otobüsün sürücüsü rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, otobüs aracın egzozundan çevreye siyah duman çıkardığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, bahse konu otobüsün sürücüsü tespit edilerek, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 5 bin 120,20 TL para ve 5 puan cezası rapor edildi ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

