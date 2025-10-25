Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafının kayıplar gibi son derece insani bir meseleyi dahi siyasi emelleri doğrultusunda istismar etmekten geri durmadığını belirterek, Avrupa Parlamentosu binasında yer alacak bir anıt için Avrupa Birliği’nin 2026 yılı bütçesinden fon ayrılmasını öngören değişiklik önergesinin kabul ettirilmesine tepki gösterdi.

Bu gibi girişimlerin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin faaliyetlerine zarar verici nitelikte olduğunun altı çizilerek, “Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarını, Komite’nin çalışmalarına zarar verici nitelikli bu gibi girişimlerden imtina etmeye davet ederiz” denildi.

- "Bu girişim, başta kayıp yakınları olmak üzere tüm Kıbrıs Türk halkına karşı büyük bir münasebetsizlik"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rum tarafının kayıplar konusunu tek taraflı biçimde kullanmaya ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları göz ardı etmeye yönelik bu girişiminin, başta kayıp yakınları olmak üzere tüm Kıbrıs Türk halkına karşı büyük bir münasebetsizlik niteliğinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu bütçe kapsamında Kıbrıs Türk halkına yönelik Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde iki taraflı Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (CMP) çalışmalarına doğrudan kaynak sağlandığı hatırlatılarak, “Bu gerçeği en iyi şekilde bilmesi gereken Avrupa Parlamentosu üyelerinin söz konusu girişime destek vermesi, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarafgir yaklaşımının yeni bir örneğini teşkil etmektedir.” denildi.

- "Böylesi bir tutum Avrupa Birliği’nin Rum tarafıyla dayanışmasını meşrulaştırmaya hizmet ediyor"

Avrupa Parlamentosu’nun 1974 Barış Harekâtı’nın sözde “kurbanlarını” anmaya yönelik bir anıta ev sahipliği yapmasının, Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı tarih anlatısını hâkim kılarken Kıbrıs Türk halkının 1963–1974 yılları arasında maruz kaldığı zulüm ve acıların uluslararası hafızadan silinmesine hizmet ettiği belirtilen açıklamada, böylesi bir tutumun aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Rum tarafıyla dayanışmasını meşrulaştırmaya hizmet ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Rum kayıpların büyük bir kısmının Yunan cuntasının 1974 darbesi sırasında kendi aralarında çıkan çatışmalarda yaşamını yitirenlerden oluştuğu, diğer yandan daha çok sivil halkın olduğu Türk kayıpların ise 1963 yılı itibarıyla yaşandığının çok iyi bilindiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, “KKTC olarak, kayıplar gibi insancıl bir konunun tek yanlı gerçeklerle bağdaşmayan siyasi girişimlere alet edilmesine göz yummamızın asla söz konusu olmadığını kamuoyumuzun dikkatine sunarız.” ifadelerini kullandı.