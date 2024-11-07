Ercan Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 20.49, uçak sayısı ise yüzde 13.23 arttı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nda 2023 yılına göre 2024’ün ilk 10 ayında yolcu ve uçak sayılarında yükseliş olduğu kaydedildi.

2024’ün 10 aylık döneminde en fazla yolcunun geçen ekim ayında seyahat ettiği bildirilen açıklamada, istatistiklere göre, 2023 Ekim ayında 408 bin 51 yolcunun seyahat ettiği Ercan Havalimanı’nda 2024 Ekim ayında bu rakamın yüzde 13.38 artarak 462 bin 646 yolcuya ulaştığı, yolcu artış sayısının ise 54 bin 595 olduğu belirtildi.

-Maliye’nin kasasına giren parasal katkının da arttı

Açıklamada, yolcu sayısındaki artış devam ederken, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin devlete her üç ayda bir KDV ile birlikte ödediği yüzde 56’yı bulan ciro paylaşımı ile birlikte Maliye’nin kasasına giren parasal katkının da arttığı ifade edildi.

Açıklamada şu veriler paylaşıldı:

“2023’ün ocak- ekim tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na gelen 10 bin 898, giden 10 bin 995 toplamda ise 21 bin 984 uçağa hizmet verirken, 2024’ün aynı dönemindeki 10 ayda bu sayı yüzde 13.23 artış göstererek gelen 12 bin 446 ve giden de 12 bin 447 olmak üzere toplamda 24 bin 893 uçağa ulaştı.

Yolcu sayısına bakıldığı zaman ise Ercan Havalimanı 2023’ün ocak – ekim tarihleri arasında gelen 1 milyon 641 bin 20, giden 1 milyon 626 bin 151 toplamda ise 3 milyon 267 bin 171 yolcuya hizmet verirken, 2024’ün aynı dönemdeki ilk 10 ayda bu rakam gelen yolcu 1 milyon 971 bin 600, giden 1 milyon 965 bin 145 toplamda ise 3 milyon 936 bin 745 yolcuya hizmet verdi.

Uçak rakamlarına baktığımız zaman 2023’ün ilk 10 ayında Ercan Havalimanı’nı kullanan uçak sayısındaki en yüksek rakam 2 bin 609 uçak ile ekim ayında yakalanırken, 2024’ün aynı döneminde yine ekim ayı 2 bin 947 uçak rakamı ile ilk sırada yer aldı.”