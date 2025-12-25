(Kamalı Haber)-Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Halil İbrahim Zeyrek’in üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Buğra Ulu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Aralık 2025 tarihinde 19.45 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde narkotik ekipler tarafından yapılan aramada sırt çantasının içerisinde 3 adet tütünle karışık toplam 5 gram hintkeneviri içeren sarma sigara bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.