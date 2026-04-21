İskele Belediyesi’nin, 21 köyde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Bahçeler’deki 20 Temmuz Caddesi’nde başlatılan çalışmalar devam ederken, asfalt ihalesi kapsamında yürütülen projenin ilk etabının tamamlandığı, İskele merkezi ve köylerde yıpranan yollarda ise asfalt dökümünün etaplar halinde devam edeceği belirtildi.

Proje kapsamında çalışmaların kaldırım, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapımıyla devam ettiği kaydedilen açıklamada, kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap asfalt dökümüne geçileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, geçen yıl eğitim-öğretime başlayan Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencilerinin trafik güvenliği dikkate alınarak hayata geçirilen projeyle, yolun daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.