Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Cem Koçak tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat huzurda bulunan zanlı Cem Koçak’ın 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:30’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı Cem Koçak’ın tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine yapılan aramada sigara paketinde yaklaşık 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 1 Gram ağırlığında reçine halde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve konu ile ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Fezile Kesat zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.