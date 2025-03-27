(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Turgay Demirbaş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Turgay Demirbaş’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da Ercan Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine Zanlının yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi bir gram olarak İstanbul’da 500 TL’ye aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını, uyuşturucu maddenin 24 Mart’ta analize gönderildiğini, analiz sonucunun çıktığını söyledi. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, davalarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.