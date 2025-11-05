Evrim Kamalı

Ercan Havalimanında meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Farzan Hakimfard yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hacı Durdu Özer olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan zanlıya detektör köpek Pamir'in tepki verdiğini ve bu bağlamda zanlının üzerinde arama yapıldığını aktardı. Polis, yapılan aramada elektronik sigara ısıtıcısı içerisinde 0.5 gram uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının beyanında maddenin kendisine ait olduğunu 'kullanmak için adaya getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlının İngiliz vatandaşı olduğunu, KKTC’de turist olarak bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.