(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Murat Şentüfekçi mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hülya Debreli mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Kasım 2025 tarihinde Ercan Hava Limanına KKTC’de turist olarak bulunan ve çıkış yapmak için gelen zanlının daha önceden KKTC 'ye gelirken beraberinde getirmiş olduğu yaklaşık 0.50 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü Limanına KKTC’de inanılan madde ile KKTC’den çıkış yapmak isterken, Kale 8 diye bilinen polis kontrol noktasından geçtiği sırada el çantası içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, suçunu kabul edici nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin devlet laboratuvarına tetkiklerinin yapılması için teslim edildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.