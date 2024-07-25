ERCAN HAVALİMANINDA KEYFİ UYGULAMA PES DEDİRTTİ

Ergün Yahat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dünya açılan tek hava kapısı olan Ercan'da keyfi uygulamalar devam ediyor . T&T Airport, mevcut Ercan Havalimanı işletmeciliği Havalimanı'nın geliş bölümünde vatandaşların yolcularını almak için kullanılan yolu kapatması keyfi uygulama olarak gösterildi .

Havalimanı çalışanlarından alınan bilgiye göre bu uygulamanın taksici dolmuşlar ve turizim otel taksicilerinin şikayeti üzerine alındığını iddia ettiler.

Vatandaşlar taksici ve turizim işletmesi otobüs ve Vito araclari için ayrı bir güzergahin olduğunu bunların bulunduğu güzergahta yer olmadığı için gelen yolcuların 300-400 metre yürüyerek alabildiklerini bu yanlış durumun düzeltilmesini istediler ..