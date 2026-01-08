Ercan Havalimanı ile Girne Turizm Limanı’nda, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’ye giriş yapacak C.T. (E-30), narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine kontrol edildi.

Konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sigara bulundu.

Öte yandan, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapacak Y.E’ye (E-26) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi nedeniyle üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Söz konusu şahsın tasarrufunda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Her iki meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.