(Kamalı Haber) – Ercan Havalanında meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Değer Yılmaz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Değer Yılmaz’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 23.00’da Ercan Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 8 ay önce İstanbul’da bir şahıstan aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, yanında getirdiğini söylediğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, uyuşturucu maddenin 24 Mart’ta analize gönderildiğini, analiz sonucunun çıkmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.