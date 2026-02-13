11 Şubat’ta ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, meclis konuşmasını X’ten paylaştı.

Meclis üyesi Thomas Massie’yle ABD Adalet Bakanlığı’na gidip belgeleri incelediğini belirten Khanna “Orada yaklaşık iki saat geçirdik ve dosyaların yüzde 70 ila yüzde 80’inin hala sansürlü olduğunu öğrendik” dedi.

Belgelerdeki altı ‘zengin ve güçlü’ kişinin bakanlıkça nedense gizlendiğini duyuran temsilciler meclisi üyesinin aktardığına göre söz konusu isimler şunlar:

Les Wexner: ABD’li milyarder, L Brands adlı (bir dönem bünyesinde Victoria Secret da bulunuyordu) şirketin kurucusu

Sultan Ahmed bin Sulayem: Dubai Port World CEO’su

Salvatore Naura: Bu kişinin kim olduğu ve Epstein’le nasıl bir ilişkisi olduğu Guardian’a göre bilinmiyor

Zurab Mikeladze: Kim olduğu ve Epstein’le ilişkisi bilinmiyor

Nicola Caputo: 2015-2019’da Avrupa Parlamentosu’nda ülkesini temsil eden bu isimli bir İtalyan politikacı bulunuyor.

Resmi belgelerde doğrudan bir bağlantıyla ilgili henüz haber yapılmadı

Leonic Leonov: Kim olduğu ve Epstein’le ilişkisi bilinmiyor

CNBC-e’nin haberine göre adı ifşa edilen isimlerden Sulayem görevden alındı. Yuvraj Narayan grup CEO’su olarak atandı.