Müze yönetiminin usulsüzlükler tespit etmesinin ardından Paris polisi operasyon düzenledi.

Euronews’ün aktardığına göre müze personeli ve rehberler dahil 10 kişinin Çinli turistleri hedef aldığı belirtildi. Zanlıların sahte müze giriş kartları oluşturduğu ve kapasiteyi aşan tur rezervasyonları yaptığı tespit edildi.

Operasyonda üç araca, 130 bin avro nakit paraya, banka hesaplarında bulunan yaklaşık 200 bin avroya ve banka kasalarındaki yüklü miktarda nakte el kondu.

Müze yönetimi dolandırıcılığa karşı tedbir alındığını bildirdi.

Louvre Müzesi aylardır görevli personelin greviyle gündemde. Müze çalışanları çalışma koşulları ve ücretlerden rahatsız.

Ekim 2025’te müzedeki kraliyet mücevherleri çalınmış, müzedeki güvenlik açıkları ortaya çıkmıştı.

Louvre Müzesi Avrupalı olmayan ziyaretçilerden alınan giriş bileti ücretini 22 avrodan 32 avroya çıkarmıştı.

Zamlara gerekçe olarak müzenin yenilenme masrafları gösterilmişti.