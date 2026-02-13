ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yayılmaya başlayan yeni grip varyantı çocuklar için daha tehlikeli.

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı'na göre bulaşıcılığı yüksek influenza B virüsü testlerinde pozitif sonuç veren grip numunesi sayısı giderek artıyor.

Cleveland Clinic'ten bulaşıcı hastalıklar doktoru Sherif Mossad'a göre influenza B, geçen sonbaharda başlayan sezonda görülen vakaların çoğundan sorumlu olan influenza A'ya pek çok yönden benzese de çocuklarda daha fazla nöbet, kusma ve ishale yol açabiliyor.

Ayrıca çocuklarda daha yaygın görülme eğilimi sergilese de daha kötü etkileri yaşayan tek grup çocuklar değil.

Ulusal Yaşlılık Konseyi (National Council on Aging), "Genel itibarıyla yaşlı yetişkinlerin her iki grip virüsü türünden de komplikasyon yaşama olasılığı daha yüksek" ifadelerini kullanıyor.

Her grip sezonunda vakaların çoğu influenza A olsa da genellikle virüsün zirve yapmasının ardından kışın son aylarında influenza B'de fırlama yaşanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin paylaştığı en son verilere göre influenza B, ocak ayının son haftasında ülke çapındaki laboratuvarlarda test edilen vakaların neredeyse 4'te birini oluşturuyordu.

Grip sezonu genellikle aralık ve şubat arasında zirve yapsa da ekimden mayısa kadar sürer.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco kampüsünden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi, salgının henüz bitmediğini belirtiyor. SFGate'e konuşan Gandhi şöyle diyor:

Bu, grip vakalarında yepyeni bir dalgaya yol açabilir.

FluView'un raporuna göre hastaneye yatış, vaka ve ölüm sayıları son haftalarda dalgalanma gösteriyor.

Halihazırda gribin etkinliğinin en yüksek olduğu 7 eyalet şu şekilde: Oregon, Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, Güney Karolina ve Tennessee.

Bu yıl grip etkinliği açısından açısından şimdiden tarihi bir yıl oldu. Bugüne kadar 22 milyon vaka ve 60'ı çocuk olmak üzere 12 bin ölüm gerçekleşti.

Orange County Çocuk Hastanesi'ne göre influenza B; zatürre, bronşit, astım, kalp hastalığı, solunum yetmezliği ve beyin ödemi gibi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Tipik semptomlar arasında ateş, vücut ağrıları, titreme ve influenza A'ya kıyasla daha fazla sindirim sistemi sorunu var.

Çocukları ciddi hastalıklardan korumanın en iyi yolu, aşı yaptırmak.

Bu yıl grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 90'ı aşı olmamıştı.