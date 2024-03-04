EOKA’cı Grigoris Afksentiu’nun, dün, Maşera Manasıtırı’nda düzenlenen ayinle anıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ta İngiliz egemenliğine karşı savaşan, 3 Mart1957 yılında, İngiliz sömürgeciler tarafından Maşeradaki sığınağında yakılarak öldürülen, Rumların ulusal kahramanı olarak görülen Grigoris Afksentiu için düzenlenen törene yer verdiler.

Habere göre Afksentiu için düzenlenen ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Başpiskopos Yeorgios, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, milletvekilleri, diğer siyasiler ve vatandaşlar da katıldı.

Ayinin sonunda, Afkentiu’nun sığınağı önüne çelenk de konuldu.

-Başpiskopos Yeorgios

Alithia gazetesine göre Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Afksentiu’nun anılması sırasında yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ı mutlak şekilde ele geçirmek ve oldu bittileri pekiştirmek isteyen Türklerin planlarının net olduğunu” iddia etti.

Başpiskopos açıklamasında Güney Kıbrıs’ı Türkiye’nin elinde oyuncak olarak bırakmaması için Yunan hükümetine ve Ηelenizime çağrıda bulundu.

- AKEL Basın Sözcüsü

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Afksentiu için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, Afksentiu’nun fedakârlığın ve özverinin örneği olduğunu söyledi.

Kukumas, “özgürlük mücadelesinin, işgalin sonlandırılması, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesi mücadelesinin” de devam ettiğini belirtti.