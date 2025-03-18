Seminer, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi" kapsamında yapıldı.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, Fatoş Bürüncük’ün sunum yaptığı seminerde, katılımcılara engelli bireylerin iş hayatında yer almalarının kazandıracağı psiko-sosyal kazanımlar anlatıldı.

Her bir bireyin kendine özgü olan bilgi, yetenek ve hayallere uygun iş alanları ve pratiklerin bulunduğunu dile getiren Bürüncük, bu ideale ulaşmak için olumsuz inanç kalıplarını kırmanın önemine değindi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kiprit de, engelli bireylerin istihdamına dair yerel yasal metinler ve kamu, yerel idareler ve özel sektör engelli istihdamı fırsatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Engelli bireylere yönelik “İş Hayatı Bilgilendirme Seminerleri,” 25 Mart Salı günü Çatalköy’deki 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek seminer ile devam edecek.