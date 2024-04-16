Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ajansı’nın (IRENA) 16-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 14’üncü Asamble toplantısına katılmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye gittiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Papanastasiu’nun Abu Dabi temasları çerçevesinde, aynı günlerde yapılacak olan “World Future Energy Summit” toplantısına katılacağını ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi ADNOC üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini yazdı.