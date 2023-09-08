Boru hattı döşenmesi kaydıyla İsrail MEB’indeki “Katlan-Olimpos” yatağından Güney Kıbrıs’a doğal gaz nakletme isteğini yineledi

“Energean” isimli Yunan hidrokarbon şirketi, İsrail MEB’inde ruhsat sahibi olduğu “Katlan-Olimos” yatağından Güney Kıbrıs’a doğal gaz nakletme isteğini yineledi.

Fileleftheros şirketin dün yayımladığı 2023’ün ilk yarısına dair faaliyet raporunda, ruhsat sahibi olduğu ve geçen ay doğal gaz keşfedilen “Katlan-Olimpos” yatağından, deniz altı boru hattı döşenmesi kaydıyla Güney Kıbrıs, Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine doğal gaz ihracına dair Field Development Plan’ın İsrail hükümetine sunulduğu bilgisi verildi.

Gazete İsrail MEB’inin 12’nci parselindeki “Katlan-Olimpos” yatağındaki doğal gaz rezervinin 68 milyar metreküp (2,4 tcf) olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Energean şirketinin, Rum yönetiminin bir süre önce bölgede doğal gaz keşfi-ticareti ile meşgul olan ya da ilgilenmek isteyen şirketlerle yaptığı toplantıya katıldığını, İsrail MEB’indeki rezervlerden doğal gaz nakli işbirliğiyle ilgili önceki teklifini revize ettiği yeni bir teklif sunduğunu yazdı. Şirketin önceki tekliflerinin Rum yönetiminden ret cevabı aldığını hatırlattı.

Haberde, Rum ve İsrail devlet yetkililerinden oluşan bir teknik komitenin halen İsrail MEB’inden Vasiliko Enerji Merkezi’ne gerek elektrik üretimi gerek sıvılaştırma ve ihraç için doğal gaz boru hattı döşenmesi konusunu görüşmekte olduğu da kaydedildi.