Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 14 kilogram ile Bostancı’ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, Bostancı’yı 10 kilogram ile Ercan bölgesi takip etti.

Yağışların bölgelere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

“Bostancı 14 kg, Ercan 10 kg, Balıkesir, Lefkoşa 5 kg, Esentepe, Serdarlı 4 kg, Akıncılar, Taşkent, Akdoğan, Devlet Üretme Çiftliği 3 kg, Akdeniz, Çamlıbel 2 kg”

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekare başına 0,1 ile 1,4 kg arası yağış kaydedildi.



Kaynak: rss