Zafer Burnu, metrekareye 26 kilogramla en fazla yağışı alan bölge oldu.

Meteoroloji Dairesi, son 24 saate metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, dün ve bugün 08.00 arasında en fazla yağış 26 kilogramla Zafer Burnu’nda kaydedilirken, Dipkarpaz’da metrekareye 6, Kozanköy’de ise 2 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 2 kilogram arası yağış kaydedildi.