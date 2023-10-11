Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Geçitkale’ye düştü.
Dairenin, 10 Ekim 08.00 ile 11 Ekim 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye Geçitkale’de 12, Ercan’da 6, Tatlısu, Alevkaya ve Gemikonağı’nda 1 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Geçitkale’ye düştü.
Dairenin, 10 Ekim 08.00 ile 11 Ekim 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye Geçitkale’de 12, Ercan’da 6, Tatlısu, Alevkaya ve Gemikonağı’nda 1 kilogram yağış düştü.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P