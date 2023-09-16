Lefkoşa’da faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerindeki patlamayla ilgili soruşturma çerçevesinde, ithali yasak patlayıcı madde ve kanunsuz dedektör tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emlak Dünyası isimli iş yerine 5 Eylül’de patlayıcı madde kullanılarak, hasar verilmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, 14 Eylül’de, İ.İ.T.’nin (E-58) Değirmenlik’teki ikametgahında arama yapıldı.

Aramada, ithali yasak olan Güney Kıbrıs menşeli toplam 17 fişek ve bir metal el dedektörünün kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek, emare olarak alındı. İ.İ.T. tutuklandı.