EMİN ÖZKALP YİNE ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa Çanakkale ortaokulu emekli müdürü Emin Özkalp emekli olduktan sonrada yine geleneğini devam edip ihtiyaçlı çocukları yine yeni yıl öncesi giydirmeye devam ediyor.

Özkalp yaptığı paylaşımda 100 çocuğun yüzü gülsün diye yola çıktık. Ama benim yüreği güzel, değerli dostlarımın desteği ve okul müdürleri ve rehber öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle tam 142(Yüz kırk iki) çocuğumuzun yarın okullarında yapılacak olan yılbaşı balosuna yeni elbiseleriyle gitmelerini sağladık. 5 Ailemize de gıda ve temizlik malzemeleri kolilerini ilettik. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak HER ŞEY...