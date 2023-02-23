Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Cengiz Topel Hastanesi’ne 10 bin TL para bağışında bulundu.

Hastaneden verilen bilgiye göre, bağış çekini alışında Emekliler Derneği Lefke Şubesine teşekkür eden Başhekim Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu, bu bağışın hastaneye alınacak EKG cihazının tamamını karşılamasa bile, ciddi bir katkıda bulunacak bir meblağ olduğunu belirtti.

Derneğin Lefke Şube Başkanı emekli öğretmen Şakir Öksüz de yaptığı konuşmada, daha önce de Cengiz Topel Hastanesi’ne bağışlarının olduğunu hatırlatarak, tüm sivil toplum örgütlerine ve kurum-kuruluşlara bağış yapmaları çağrısında bulundu.