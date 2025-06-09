EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜ BU BAYRAMDA GELENEĞİ BOZMADI 161 ÖĞRENCİYİ SEVİNDİRDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa Çanakkale ortaokulu okul müdürü olduğu dönemlerde ve emekli olduğu dönemlerde yine geleneği bozmayıp her bayram olduğu gibi bayramada yine ihtiyaçlı 161 çocuğu yine sevindirdi .Emin Özkalp sosyal medya hasbından yaptığı açıklama.

Güzel insanların hepsi iyi olmayabilir ama iyi insanların hepsi güzeldir.

Hz Mevlana...

Çok şükür iyi dostlarım var ve hepsi de güzel insanlar. Onların destekleriyle 161 can öğrencimize bayramlık kiyafetlerini hediye ettik,9 çocuğumuza ayakkabılarını aldık,8 güzel ailemize de bayramlık gıda alışveriş kuponları verdik. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak HER ŞEY. Teşekkürler tüm iyi ve kalbi güzel dostlarım. Herkese iyi bayramlar. ..