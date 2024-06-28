ELİF DİRENSOY UBP'DE 25 YIL GURUR VE MUTLULUĞU YAŞIYORUM

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe binası idare Amiri Elif Dirensoy bugün partide 25 yılını aralıksız çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

Partinin bu güne kadar çeşitli kademelerinde görev yapan Elif Dirensoya bugün ilçe baskanı Nahit Öncü tarafından süpriz yapıldı. Üzerinde 25 yıl yazılı parti amblemli pasta kesilerek plaket takdim edildi .

Dirensoy mutluluğunu paylaştı. Bugün UBP’de 25.yıl dönümüm Evet, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine bir kez daha şahitlik ediyorum Bendeniz, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçesi’nin her kademesinde çalıştım. Yaş 17!..ama öyle 17’lik değil boyumdan büyük işlere kalkışırdım. Kahvehanelere, binalara ve meydanlara ses sistemi bile kurmuşluğum vardır.

Temsil ağırlamasından tutunda gazetesidir, sekreterliğidir herşeyinde vardım. İlçe binamızda çok sayıda insanlar tanıdım, güzel dostluklar biriktirdim ve tüm tecrübelerimi Ulusal Birlik Partisi çatısı altında edindim ve her geçen gün yıllara meydan okuyarak, iyiliğin her zaman galip geleceğini savundum ve halen savunmaktayım. Zaman içerisinde bir çok kademe atladım ve üç yılı aşkın süredir idare amiri görevine layık görülerek taçlandırıldım. Hayatım boyunca hep işimle gurur duydum.

Yazımı fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü böyle buralara sığmaz benim hikayem Ulusal Birlik Partisi’nde Kısacası; personeline kıymet veren, takdir eden ve ödüllendirerek bizlerin motivasyonunu yükseltmeye çalışması, ayrıca; UBP vizyonu ile hareket eden her UBP’liye eşit davranan kucaklayan ve babacan tavırları ile gönüllerde taht kuran, Sn. Nahit Öncü başkanımız her zaman örnek teşkil etmiştir. Bu vesile ile 25. Yılımın kutlanmasında da incelik göstererek beni bir kez daha onure etmiştir. Nahit başkanıma tüm kalbi duygularımla teşekkür eder ve herzaman yanında olacağımı bildiririm.