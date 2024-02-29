Maktu ücrete yüzde 52.38 oranında artış yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarından itibaren geçerli olmak üzere hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yüzde 15 oranında artış yaptığını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, enerji satış tarifelerinde yarından itibaren geçerli olmak üzere, tüm tarife türlerine eşit şekilde yüzde 15 oranında zam yapıldığı belirtildi.  

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Maktu ücret, asgari ücrete yapılan artış oranı dikkate alınarak yüzde 52.38 oranında artırılırken, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine ise zam yapılmadı.

Buna göre; tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 8.2627 TL’den 9.5021 TL’ye, 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,8791 TL’den 3.3110 TL’ye, 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 5,9396 TL’den  8.8305 TL’ye, 501-750 kws arası konut tarifesi 6,3865 TL’den 7.3445 TL’ye, 751-1000 kws arası konut tarifesi 6,9226 TL’den 7.9610 TL’ye, 1001 kws üzeri konut tarifesi ise 8,2629 TL’den 9.5023 TL’ye yükseltildi.