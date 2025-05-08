Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2023-2024 Türkiye Raporu'nun Kıbrıslı Türkleri görmezden gelerek tek taraflı bir tutum sergilenerek hazırlandığını söyledi.

Başkan Öztürkler, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’ın sunduğu Sabah Postası isimli programda soruları yanıtladı.

Öztürkler, AP tarafından hazırlanan raporda Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretini “yasa dışı” olarak nitelendirme yapılmasının uluslararası hukukun ve adadaki gerçeklerin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Bu tür açıklamaların, Kıbrıs meselesinde taraflı bir tutum sergilendiği ve adil bir çözüm sürecine zarar verildiğini gösterdiğini de belirten Öztürkler, “Türkiye, Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden biridir ve 1960 Garanti Antlaşması çerçevesinde adadaki gelişmelerle doğrudan ilgilenme hakkına sahiptir. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkıyla temas kurması, uluslararası anlaşmalara dayanan meşru bir durumdur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, yıllardır süregelen müzakerelerde haklarının görmezden gelindiği bir süreçle karşı karşıya kaldığını dile getiren Öztürkler, Türkiye’nin desteğinin, Kıbrıs Türk halkının siyasi ve ekonomik hakların korunması açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

AP’nin raporunun, Kıbrıs meselesinde objektif bir yaklaşımı benimsemediğini ve tek taraflı bir tutum sergilediğini gösterdiğini söyleyen Öztürkler, adada kalıcı bir çözüm sağlanması için tarafsız ve adil bir diplomasi yürütülmesi gerektiğini belirtti.

-“Rapor, objektiflikten uzak”

Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının, adadaki barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve adada kalıcı bir çözüm sağlamak için dengeli ve adil bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine işaret etti.

Öztürkler şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak yapılan açıklamalar, çözüm sürecine zarar vermektedir. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve adadaki gerçekleri göz ardı etmeden hareket etmelidir. Gerçekler göz ardı edilmemeli, Kıbrıs Türk halkının hakları uluslararası platformlarda adil şekilde ele alınmalıdır.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon politikalarını gözden geçirmesi ve adil bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Ada’da kalıcı bir çözüm ancak tüm tarafların eşit haklara sahip olmasıyla mümkündür. Kıbrıs Türk halkı, özgürlüğünü, haklarını ve kimliğini koruma mücadelesinde kararlıdır.”

Ada'da adil ve kalıcı bir çözüm sağlanması için Avrupa Parlamentosu’nun tek taraflı kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirten Öztürkler, bu bağlamda Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararın, hukuki ve siyasi açıdan yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı izolasyonların ve haksız uygulamaların göz ardı edilerek alınan kararın, objektiflikten uzak, tek taraflı bir tutumun göstergesi olarak bir kez daha tarihe not düşüldüğünü kaydetti.

-“Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına desteğini bir kez daha yineledi”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet binalarının açılışında uluslararası kamuoyuna, Anavatan'ın desteğini vurgulayan tarihi bir konuşma yaptığına değinen Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın kendilerini Türkiye ile denk gösterme çabalarının boşa olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Öztürkler, yine Erdoğan tarafından Türkiye limanlarının Güney Kıbrıs’a açılmayacağının da net bir şekilde dile getirildiğini söylerken, çözümün iki devlet yapısıyla olabileceğinin bir kez daha vurgulandığını belirtti.

-“Eleştirilere açığız… binanın tüm eksiklikleri giderilecek”

KKTC’nin ilan edildiği, ülkenin kurucularının büyük emekleri olduğu bir binadan yeni bir binaya geçtiklerini anımsatan Öztürkler, binanın modern yapısıyla çok önemli bir eser olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına armağanı olan yeni Meclis binasının gelecek kuşaklara da bırakılacak büyük bir miras olacağını belirtti.

Yeni binada halkın refahını sağlayan yasaların geçmesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Öztürkler, Genel Kurul Salonu dahil olmak üzere birtakım eksikliklerin olabileceğini ancak kısa zaman içerisinde bütün sorunların giderileceğini duyurdu.