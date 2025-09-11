1- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Türkmenköy ve Beyarmudu’nun bazı bölgelerinde iki saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, otocloser değişim çalışması ve özel parselasyona akım temin projesi nedeniyle yapılacak kesintinin 10.00 – 12.00 saatleri arasında olacağı bildirildi. Kesintiden Türkmenköy ve Beyarmudu fider kapsama alanının etkileneceği kaydedildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

2- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak re-closer kurulum çalışması nedeniyle yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.30 - 12.30 arası yapılacak kesintiden Güneşköy su motorları ve Eroza Tatil Köyü’nün etkileneceği belirtildi.