Alithia gazetesi: “Zaman Tüketme Başladı – Elektrik Bağlantısı İçin Başkanlıkta Gerçekleştirilen Uzun Toplantıda Sonuç Yok” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen “Great Sea Interconnector (GSI)” projesi toplantısından sonuç çıkmadığını yazdı.

Rum enerji ve ekonomi bakanları, Yunan Enerji Bakanı, AB Komisyonu temsilcisi, Yunanistan Elektrik İletim Sistemi Operatörü (ADMIE), yüklenici firma NEXANS ve Rum Hukuk Dairesi temsilcisinin katılımıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlığında dün 15:30’da başlayan toplantının yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirten gazete, toplantı sonrasında yapılan çeşitli açıklamalarda, görüşmenin yapıcı olduğuna vurgu yapıldığını yazdı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “görüşmenin yapıcı geçtiğini ve çalışmaların devam edeceğini” belirtti.

Nihai bir kararın alınmadığını da ifade eden Papanastasiu, toplantıda görüşülenler hakkında daha fazla açıklama yapamayacağını da sözlerine ekledi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve Yunanistan Enerji Bakanı Teodoros Skilakakis de çıkışta benzer açıklamalarda bulundular.

Yunan bakan, görüşmelerin siyasi düzeyde de devam edeceğini de ifade etti.

- ABD Büyükelçisi’nden “destek”

Gazete bir diğer haberinde ise, ABD Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesinin Güney Kıbrıs’ın faydasına olacağını söyleyerek projeye bir kez daha destek belirttiğini yazdı.

Fisher açıklamasında, GSI projesine ve Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun son bulmasına vermiş oldukları önemi daha önce de vurguladıklarını ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kablo Konusunda Ne Evet Ne Hayır – Kablo Son Sözünü Söylemedi”.

Politis: “Görüş Ayrılıkları Aşılamadı – Bugün Telekonferans Şeklinde Yeni Toplantı – Elektrik Bağlantısını Canlı Tuttular”.

Haravgi: “GSI’nin Başarısız Olmaması Adına Diyaloga Devam Etme Kararı Aldılar”.