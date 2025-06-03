Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Mayıs 2025 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş elektrik faturalarının son ödeme tarihinin 11 Haziran olduğunu açıkladı.
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Kurumla yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjisi, faturaların ödenmemesi halinde kesilecek.
KIB-TEK’ten yapılan duyuruda, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.