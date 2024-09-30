Kurumun abonelerine uyguladığı maktu ücretlere de asgari ücretteki artış oranı olan yüzde 19.19 artış geldi.

Hizmet ve depozit ücretleri ise brüt asgari ücretin değişik oranlarında arttı.

Kıb-Tek açıklamasında, elektrik enerjisi satış ücretlerine yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtilerek, tarife türlerine göre alınan depozit tutarları ve maktu ücretlerin de yeni asgari ücret miktarı üzerinden yeniden güncellendiği ve yeni tarifenin 1 Ekim’den yani yarından itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Tarife ücretlerine gelen yüzde 15’lik artış yanında maktu ücretlere asgari ücretteki artış oranı olan yüzde 19.19 oranında artış uygulanacak.

Hizmet ve depozit ücretlerine ise brüt asgari ücretin değişik oranlarında artış yapıldı.