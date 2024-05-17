Güney Kıbrıs’ta aşırı sağ ELAM partisinin siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere Güney Kıbrıs’tan ayrılmaları ve Avrupa’da nereye isterlerse gitmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait “geçici” pasaportlar verilmesine dair önerisinin, hükümetin ve partilerin sert tepkisine neden olduğu haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere ülkeden ayrılmaları ve Avrupa’da nereye isterlerse gitmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait “özel-geçici” pasaportlar veya seyahat verilmesi konusundaki önerinin kamuoyunda geniş bir şekilde yer almasının akabinde “ELAM’ın yaş tahtaya bastığı” yorumunda bulundu.

Güney Kıbrıs açısından taşıdığı büyük riskten ötürü önerinin hükümetin ve partilerin sert tepkisine neden olduğunu yazan gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun yaptığı açıklamada bunun tehlikeli ve gerçek dışı bir öneri olduğundan söz ettiğini ve uygulanması durumunda Rum kesiminin sığınmacılar açısından cazip bir destinasyon olacağını belirttiğini iletti.

-ELAM

ELAM’ın yeni bir açıklamada bulunarak eski önerisinin çarpıtıldığından söz ettiğini kaydeden gazete, ELAM tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu önerinin nüfusla ilgili yasanın 66’ncı maddesi uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu değil geçici seyahat belgeleri verilmesiyle alakalı olduğunu ve bunların geçerlilik süresinin de ülkeden hemen ayrılmaları koşuluyla seyahat belgelerini düzenleyen makam tarafından belirlendiğini ifade etti.

Açıklamasında bunun sığınmacılar konusunda yardım etmesi için AB’ye yönelik bir baskı tedbiri olarak işlev göreceğini ifade eden ELAM “eğer birileri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarını görmüyor ve duymuyor gibi davranıyorsa, o halde görmeleri konusunda onları zorlamamız gerekir” ifadesini kullandı.

Gazete ELAM’ın önerisinin çarpıtıldığından söz etmesine rağmen partinin web sitesinde “sığınmacılara pasaport verilmesi önerimiz radikaldir” konulu bir yazının yer almaya devam ettiğine de dikkat çekti.

-İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’ya göre seyahat belgesini (Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu değil) siyasi sığınma alan ve ek korumaya hak kazanan bir kişinin almaya hakkı olduğunu yazan gazete, bunun “laissez passer” olarak bilinen şey olduğunu ve bunun ek koruma statüsü alan kişilerle ilgili Avrupa mevzuatı temelinde verildiğini kaydetti.

Bu belge temelinde, belge sahiplerinin seyahat etmek istedikleri ülkeye başvuruda bulunup vize almaları gerektiğini ve bu vizenin yalnızca 3 ay için geçerli olduğunu ifade eden İoannu, üç aylık sürenin ardından söz konusu kişilerin seyahat belgesini aldıkları ülkeye geri dönmek zorunda olduklarını, bu ülkenin de bu kişileri misafir etme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

Yani bu kişilerin ülkeden ayrılacağının doğru olmadığını ifade eden Rum bakan, siyasi sığınma almak için onaylanmayanların bu seyahat belgesini almaya hakları olmadığını ve sınır dışı edileceklerini belirtti.

-Partilerin tepkisi

DİSİ partisi yaptığı açıklamada ELAM’ın önerisini basit ve tehlikeli olarak nitelendirirken, ELAM’ın parlak fikirlerinin yalnızca olumsuz bir sonuca ve zarara yol açabileceğine işaret etti.

DİSİ partisi sığınmacılara pasaport verilmesiyle hepsinin ülkede kalacağını ve ülkenin de ülkelerinden kaçmak isteyenler için ilk tercih olacağını ifade etti.

ELAM’ın toplumun göç konusuyla ilgili haklı endişesini kötüye kullandığını ifade eden DİKO ise, ELAM’ın önerdiği çözümler hayata geçirilirse Güney Kıbrıs’ın sığınmacı dolacak olmasının trajik bir ironi olduğunu savundu.

EDEK partisi ise açıklamasında ELAM’ın önerisini çelişkili, uygulanamaz, popülist, oy peşinde koşan aynı zamanda basit ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

-Lübnan hükümetiyle temaslar

Konuyla ilgili haber Fileleftheros gazetesinde “Sığınmacılar Konusunda ELAM’a Vuruyorlar” başlığıyla yer alırken, gazetede yer alan başka bir haberde Rum kesiminin sığınmacılar konusunda Lübnan hükümetiyle temas içinde olduğu ifade edildi.

Gazeteye göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında göç konusuyla mücadele edilmesi için elle tutulur önlemler alındığını sözlerine ekledi.