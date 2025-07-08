Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), kötü kalite yakıt, iş güvencesiz çalıştırma ve makinalara gerekli bakımların zamanında yapılmaması gibi sorunlardan dolayı elektrik arzıyla dağıtımında aksaklıklar ve çevre sorunları yaratıldığına işaret ederek, yatırım yapmayarak halkın malı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye çalışıldığını savundu.

El-Sen, "Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan sorunlara ve halkın enerjide karşı karşıya bırakıldığı risklere" dikkat çekmek amacıyla Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da katılarak destek belirtti.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, “bakımını yaptık” denilen santraldeki 8 makinadan 2'sinin bugün kötü yakıttan dolayı arızalı olduğunu ve bu iki arızalı makine nedeniyle verimsiz gaz türbinlerinin devreye sokulmak zorunda kalınması sonucu her gün vatandaşın sırtına 134 bin dolarlık ekstra yük bindirildiğini söyledi.

Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in 3 yıllık hükümet icraatlarını anlattığı konuşmasında "enerjiye ciddi yatırımlar yapıyoruz" şeklinde yanıltıcı bilgiler verdiğini savundu.

-“Raporlar paylaşılmıyor…”

Ülkeye getirilen yakıtın eskiden ihaleyle getirildiğini fakat şu an böyle yapılmadığını kaydeden Tuğcu, El-Sen’in defalarca gelen yakıtın analiz raporlarını istemesine rağmen bu raporların paylaşılmadığını ifade etti. Tuğcu, “TC tarafından hibe edildiği” söylenen gaz türbinlerinin kayıtlarının da KIB-TEK’de mevcut olmadığını anlattı.

Ahmet Tuğcu, hükümetin enerji politikalarını “birilerine peşkeş çekmek” olarak niteleyerek, gerçeklerle yüzleşilmediğini savundu.

- "Gelsinler basın eşliğinde santrali gezelim…”

El-Sen olarak KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini çünkü siyasi kaygılarla alınan kararların kuruma zarar verdiğini vurgulayan Tuğcu, santralin basın eşliğinde gezilerek iddiaların doğruluğunun ispatlanabileceğini vurguladı. Tuğcu, "Çağrımdır. Gelsinler basın eşliğinde santrali gezelim" dedi.

-“İzolatörler patladı, Mağusa ve Karpaz 3 saat elektriksiz kaldı”

Tuğcu, tüm dünyada ve Güney Kıbrıs’ta silikon izolatörlere geçilirken, ambarlarda atıl durumdaki izolatörlerin bulunduğu KKTC'de arıza giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Ahmet Tuğcu, dün izolatörlerin patlaması neticesinde Gazimağusa ve Karpaz bölgesinin 3 saat elektriksiz kaldığını kaydetti.

-“Sayaç yazılımı İçkale’ye 800 bin Euro karşılığı peşkeş çekildi…”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, sayaç yazılımının İçkale isimli firmaya 800 bin Euro karşılığında verildiğini iddia ederek, söz konusu işlemin şeffaflıktan uzak olduğunu savundu. Tuğcu, “Sayaç yazılımı birilerine peşkeş çekildi” iddiasında bulundu.

Enerji yönetimindeki aksaklıkların halkı bireysel çözümler aramaya ittiğini kaydeden Tuğcu, önceki akşam yaşanan elektrik kesintisi sırasında yaşlı bir vatandaşın çağrı merkezi yönlendirmesiyle sayaç düğmelerine basarak elektrik erişimini sağladığını belirtti.

Tuğcu, hükümetin diyalog çağrılarına kayıtsız kaldığını ve sorunları çözme konusunda isteksiz olduğunu iddia etti.

-“Klor gazı var… Bir kaçak oluştuğu takdirde çalışanlar dahil ciğeri olan her canlı yaşamını yitirir”

Ahmet Tuğcu, bir soruyu yanıtında, santraldeki klor gazı tehlikesine dikkat çekerek, bir sızıntı olması halinde çalışanlar dahil, ciğeri olan her canlının ölümünün söz konusu olacağını dile getirdi.

-Başbakan Üstel'e eleştiri

“UBP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'na atayacak bir makine mühendisi ya da elektrik mühendisi yok mu?” diye soran Tuğcu, sayaç yolsuzluğuna ilişkin Sayıştay raporları bulunmasına rağmen olayın üstüne gitmeyen hükümetin tek derdinin enerjiyi Türkiye sermayesine peşkeş çekmek olduğunu savundu.

Tuğcu, eğitim, sağlık, enerji dahil her alanda kötüye gidiş yaşandığını belirterek, Başbakanın Ünal Üstel'e çeşitli eleştirilerde bulundu.

-Eylem: “Rüşvet, torpil, peşkeş, bataklık düzeni…”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de yaptığı kısa açıklamada, halka ait kurumların yatırım yapılmadan satılmak istendiğini ve bunun her alana yayılan “rüşvet, torpil, peşkeş ve bataklık düzeninin” parçası olduğunu iddia etti. Eylem, “Yapmamız gereken kızarmayan yüzlerine bunları defalarca söylemek ve mücadeleyi sürdürmektir” dedi.