Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “kuruma yönelik olumsuz çabalara karşı duruşlarını yinelemek ve çözüm önerilerini paylaşmak” amacıyla, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Merkez Binası önünde basın açıklaması yaptı.

El-Sen'e Kıbrıs Türk İşçi Sendikası (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı da destek verdi. KIB-Tek Yönetim Kurulu’na sorunların çözümü için 2 Temmuz’a kadar süre verdiklerini belirten Bıçaklı, “2 Temmuz’dan sonra usulümüz değişecek” dedi ve süresiz grevin de gündemde olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel'in KIB-TEK’e ziyaretinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, bir yıldır sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalıştıklarını ancak bu süre içinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini savundu.

KIB-TEK’in önüne üzerinde EL-Sen yazan eski araba lastikleri ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun için getirildiği belirtilen kabaklar bırakıldı.

-Bıçaklı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu’nun görevinin sorunları çözmek olduğunu vurguladı. KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun istediklerini yapabilecekleri zihniyetiyle hareket ettiğini savunan Bıçaklı, “Buradan anlatacağım, anlamazlarsa 2 Temmuz'dan sonra öbür usulde anlatacağım” dedi.

Yönetim Kurulu’na yazılı taleplerini ilettiklerini de söyleyen Bıçaklı, üzerinden üç ay geçmesine rağmen, hiçbir gelişme olmadığını kaydetti. Bıçaklı, “Bizim derdimiz bu kurumu düze çıkartmak, iyi hizmet vermek, vatandaşa sağlıklı ve en ucuz enerjiyi sağlamaktır. Sizin derdiniz nedir?” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, KIB-TEK çalışanı 126 kişinin maaşından haksız bir şekilde kesinti yapıldığını savunarak, bu yanlışın düzeltilmesini istedi. Sorunların giderilmemesi durumunda, 2 Temmuz'dan sonra süresiz grev dahil eylemlerin gündemlerinde olduğunu söyleyen Bıçaklı, “İş barışını bozacaksınız ve sorumlusu biz olmayacağız; siz olacaksınız” dedi.

-Tuğcu

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un, geçen hafta bir kadın gazeteciyi telefonda arayarak tehdit ve hakaret ettiğini iddia ederek, gazeteciden özür dilemesini talep etti.

Başbakan Ünal Üstel'in KIB-TEK’e ziyaretinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Tuğcu, bir yıldır sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalıştıklarını ancak bu süre içinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini savundu. Termik santraldeki sorunlardan bahseden Tuğcu, araçların kullanılamaz durumda olduğunu, santralin türbin soğutmasındaki arızanın giderilmemesi sebebiyle geçici bir fanla soğutma sağlandığını ve santralin yıldırımsavar ağlarının bakır kablosunun aylardır yerde bırakıldığını söyledi.

Dizel jeneratörlerden bir tanesinin kırık, iki tanesinin de bakım saatini 5000 saat geçirdiğini kaydeden Tuğcu, getirilen mobil jeneratörlerin, doğal afet santralleri olduğunu ve yüksek yakıt harcamasından dolayı kurumun saatte 184 bin dolar zarar ettiğini öne sürdü.

Tuğcu, şebeke analizi yapılmamasına rağmen hala güneş enerjileri için izinler verildiğini söyledi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu açıklama yaparken bir zarf göstererek, Dalman Aydın ve Gürsel Uzun’u şikayet etmek amacıyla, zarfı bugün saat 12.00’de TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye sunacağını söyledi.

-Peksever

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever ise “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi’ne son uyarı ve kamuoyuna duyuru” başlıklı metni okuyarak, KIB-TEK Müdüriyeti ve Yönetim Kurulu’nun, tüm yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen, yasaları, tüzükleri ve toplu iş sözleşmesini son bir yılda 49 defa ihlal ettiğini iddia etti.

Peksever, “Son bir yılda meydana gelen dört iş kazasında yaralanan KIB-TEK çalışanlarına karşı mevzuatta zorunluluğu olan, sorumluluklarını keyfi bir şekilde yerine getirmeyen Müdüriyet ve Yönetim Kurulu halkın evlatlarına sırtını dönerek nasıl rahat uyuyabilmektedir” dedi.

Teknik yeterliliği olmayan çalışanlara enerji akışı düzenleme, açma-kapama ve enerji sevki görevlerinin zorla yaptırıldığını ve yasa dışı kadrolama olduğunu öne süren Peksever, “Sendikal haklarınızı ve tüm yasal yolları kararlılıkla sonuna kadar kullanacağımızı, bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı sessiz kalmayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” dedi.