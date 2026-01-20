Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün Güneşköy Trafo Merkezi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Sendika yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, merkezdeki binanın durumunu gösteren bazı fotoğraflar taşındı, kabak doğrandı.

- Tuğcu: “Bugün ne bir rapor var, ne bir sabotajcı, ne de bir tutuklama...”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaklaşık beş ay önce bir yangın çıktığını ve ülke genelinde elektirik kesinti yaşandığını anımsattı.

Tuğcu, yangının "sabotaj olup olmadığının" 15 gün içinde kamuoyuna açıklanacağının söylenmesinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hâlâ “sabotaj mı, değil mi?” sorusuna yanıt verilmediğini ifade etti.

“Bugün ne bir rapor, ne bir sabotajcı, ne de bir tutuklama var.” diyen Tuğcu, eleştirilerde bulundu.

Güneşköy Trafo Merkezi’nin son durumuna ilişkin bazı fotoğraflar paylaşarak merkezin pencerelerinin dahi sera naylonuyla kapatıldığını kaydeden Tuğcu, eylemden sonra Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne giderek KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ile Kıb-Tek Genel Müdürü hakkında “merkezde iş güvenliğini sağlayamadıkları” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Tuğcu, ayrıca Güzelyurt Bölge Amirliği binasına da giderek yapının mevcut durumunu göstereceklerini belirterek, “Bina çökmek üzeredir.” dedi.

Güneşköy Trafo Merkezi’nin Kuzey ve Güney’deki elektrik şebekelerinin iki noktada enterkonnekte olduğunu da dile getiren Tuğcu, merkezdeki "eksikliklere" dikkat çekti.

Tuğcu, dün akşam 60 mw’lik bir üretim yetersizliğinden dolayı 100 mw’lik dönüşümlü kesinti yaşandığını ifade etti.

- Peksever: “Güneşköy Trafo Merkezi’nde bir kapsamlı tamirat yapılmadı”

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, basın açıklamasını okuyarak, 2025 Ağustos ayından bugüne kadar Güneşköy Trafo Merkezi binasında herhangi bir kapsamlı tamirat yapılmadığını söyledi. Peksever, pencere ve kapıların atıl durumda olduğunu ve güvenlikten tamamen uzak bir yapının kaderine terk edildiğini savundu.

Trafo merkezindeki kesicilerin arızalı olduğunu ve sağlıklı çalışmadığını, ciddi mekanik sorunlar bulunduğunu savunan Peksever, röle ekranlarının çalışmadığını, frekans rölelerinin ayarlı olmadığını ileri sürdü.

Peksever, bu tablonun yalnızca enerji arz güvenliğini değil, bu tesiste görev yapan çalışanların can güvenliğini doğrudan ve açık biçimde tehdit ettiğini belirtti.

Peksever, “Buradan açıkça soruyoruz: Enerji arz güvenliğini önemsemiyorsunuz, peki çalışanlarımızın can güvenliğini de mi önemsemiyorsunuz?” dedi.

Peksever, "arızalı kesiciler, çalışmayan röleler ve izole edilemeyen sistemlerle" personel çalıştırmanın iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına açıkça aykırı olduğunu belirterek, “Burada yaşanabilecek olası bir iş kazası, yaralanma ya da can kaybının hukuki ve vicdani sorumluluğu kime ait olacaktır? Bu sorumluluktan kim kaçabileceğini sanmaktadır?” diye sordu.

Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşananlara değinen Peksever, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerekli bakım ve güvenlik önlemleri alınmadığı için, arıza bölgesi izole edilememiş; bunun sonucunda tüm santraller devre dışı kalmış, hatta enterkonnekte olduğumuz Güney Kıbrıs ile birlikte ülke genelinde enerji tamamen kesilmiştir. Bu yaşananlar bir ‘kaza’ değil, ihmaller zincirinin kaçınılmaz sonucudur.”

Açıklamasında Başbakan’a, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ile Kıb-Tek Genel Müdürü’ne bazı sorular yönelten Peksever, “Enerji arz güvenliği yok sayılıyorsa,çalışanların can güvenliği hiçe sayılıyorsa, bunun adı yönetim değil, sorumluluktan kaçıştır. Elektrik bir lütuf değil, kamusal bir haktır. Çalışanlarımızın canı, ihmallerin bedeli değildir.” ifadelerine yer verdi.

- Çetereisi: “Elektirik, üreticiler için büyük bir girdi maliyeti”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi de, hükümetin pembe tablo çizdiğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

Elektiriğin üreticiler için büyük bir girdi maliyeti olduğunu belirten Çetereisi, son dört yılda neredeyse yüzde 400’lerde artan elektirik fiyatı nedeniyle dünyanın en pahalı elektiriğini kullandıklarını savundu.

Çetereisi, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak EL-SEN’e destek belirtiklerini de kaydetti.