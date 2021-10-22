TCMB faizi yüzde 16’ya çekti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 18’den yüzde 16’ya düşürdü.
Karar sonrası Türk Lirası döviz karşısında ciddi değer kaybına uğradı.
ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini tüm zamanların rekorunu kırdı...
Kararın hemen ardından Dolar/TL 9,48’i gördü.
Euro, 11 TL’yi, Sterlin ise 13 TL’yi aştı.
Bu rakamlarla Türk Lirası dolar karşısında 1 Ocak 2021’den bu yana yüzde 28, Euro karşısında yüzde 22, İngiliz Sterlini ise yüzde 29.89 değer kaybetti.
Türk mali piyasalarının kapandığı sırada Dolar 9.46, Euro 11.02 ve İngiliz Sterlini de 13.06 TL’den işlem görüyordu.