banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
TCMB faizi yüzde 16’ya çekti
Dolar rekorda!
Nisap sağlanacak mı?
Nisap sağlanacak mı?
banner376

TCMB faizi yüzde 16’ya çekti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya indirdi. Piyasanın beklentisi ise faizin 50 baz puan indirilmesi yönündeydi.Karar sonrası ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorlarını kırdı...

22 Ekim 2021 Cuma 08:28
TCMB faizi yüzde 16’ya çekti

banner341

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 18’den yüzde 16’ya düşürdü.

Karar sonrası Türk Lirası döviz karşısında ciddi değer kaybına uğradı.

ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini tüm zamanların rekorunu kırdı...

Kararın hemen ardından Dolar/TL 9,48’i gördü.

Euro, 11 TL’yi, Sterlin ise 13 TL’yi aştı.

Bu rakamlarla Türk Lirası dolar karşısında 1 Ocak 2021’den bu yana yüzde 28, Euro karşısında yüzde 22, İngiliz Sterlini ise yüzde 29.89 değer kaybetti.

Türk mali piyasalarının kapandığı sırada Dolar 9.46, Euro 11.02 ve İngiliz Sterlini de 13.06 TL’den işlem görüyordu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Bitcoin'de "ETF onayı" beklentisi: 60 bin doları gördü
Bitcoin'de "ETF onayı" beklentisi: 60 bin doları gördü
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim