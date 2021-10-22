TCMB faizi yüzde 16’ya çekti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya indirdi. Piyasanın beklentisi ise faizin 50 baz puan indirilmesi yönündeydi.Karar sonrası ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorlarını kırdı...