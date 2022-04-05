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Günlük döviz kurları

05 Nisan 2022 Salı 08:51
Günlük döviz kurları

1Dolar: 14.68 TL

Güne 14,6975 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:00 itibarıyla %0,04 artışla 14,6843 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,6695, en yüksek 14,7178 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6795 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 06.03.2022 tarihinde 14,0910 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,6843 TL’ye karşılık gelmektedir.

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1 EURO: 16.13 TL

Güne 16,1300 ile başlayan Euro kuru, saat 08:00 itibarıyla %0,10 artışla 16,1315 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,1075, en yüksek 16,2538 seviyelerini gören Euro, günü 16,1308 seviyesinde kapattı. Euro, 07.03.2022 tarihinde 15,4420 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,1315 TL’ye karşılık gelmektedir.

1 STERLİN: 19.31 TL

Güne 19,3060 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 08:01 itibarıyla %0,23 artışla 19,3175 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,2357, en yüksek 19,3305 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 19,2998 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 06.03.2022 tarihinde 18,7583 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 19,7410 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,3175 TL’ye karşılık gelmektedir.

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Günlük Döviz Kurları
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