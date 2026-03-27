BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 12.601,60, en yüksek 13.168,16 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,68 altında 12.698,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının satış fiyatları bu hafta şöyle değişti:

Gram altın: Yüzde 5,4 düşüşle 6 bin 343 lira

Çeyrek altın: Yüzde 5,4 düşüşle 10 bin 625 lira

Cumhuriyet altın: Yüzde 5,37 düşüşle 42 bin 748 lira oldu.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32; avro yüzde 0,92 arttı. ABD doları 44,4600 lira, avro 51,3080 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40, emeklilik fonları yüzde 1,48 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40’la ‘para piyasası’ fonları oldu.