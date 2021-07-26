Bayram tatilinin ardından..

Uzun bayran tatili ardından, kalplerde MFÖ şarkısı "Erken kalkmak mecburen, işe gitmek mecburen" çalarken, hatta pek çok kişi bilgisayarın şifrelerini hatırlamakta zorlanırken veya bu Pazartesi de diyet ve spora azimle başlanırken, biz de kocaman bir günaydın ile bültenimize başlayalım.

Bayram döneminin belki de en önemli gelişmesi, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça kalabalık bir ekip ile gerçekleştirmiş olduğu KKTC çıkarması idi. KKTC halkı kadar, dünyanın da nefesini tutup takip ettiği ziyarette, açıklanan 'sürpriz', "gecekondu" olarak nitelendirilen 'tarihi' KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayının yerine 500 dönümlük araziye inşa edilecek yeni Külliye ve Millet Bahçesi projesi oldu.

Elbette, bu açıklama, gündemde olan beklentilerle nazaran sönük kalırken, zihinlerde ise A planı olarak verilmek istenen müjdeli haberin acaba diplomatik bir pazarlığa kurban mı gittiği, sonuç olarak da B planının açıklanmak zorunda kalındığı inancı ağır bastı. Son günlerde ise, daha önce sahildeki küçük bir bölümü geçişlere açılan Kapalı Maraş'ın bir bölümünün daha açılacağını, "mülkiyet hakları" vurgusu yapılarak duyurulduğunu not düşelim.

Dönelim Türk mali piyasalarına. Bayram tatili öncesinde, TL'nin faiz avantajını, artan turizm gelirlerini ön plana taşıyarak USDTRY kurunda, geçici de olsa bir nefes alma dönemi yaşayabileceğimizi ön planan çıkararak, geri çekilme beklediğimizi belirtmiştik. USDTRY kuru, her ne kadar Türkiye piyasaları kapalı olsa da, bayram tatilinde 8,55 seviyelerinde göreceli olarak yatay bir seyir izledi.

Türk Lirasının Temmuz ayı genelinde, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında olumlu ayrıştığının da altını çizmek istiyoruz. Her ne kadar cari denge yeniden açılmaya başlasa da, kredi genişlemesi TL üzerinde baskı kursa da veya yabancı ilgisi cılız kalsa da, teknik manada, 8,80 seviyesi aşılmadan, yukarı yönlü bir hareket beklentisi içinde şu anda olmadığımızı söylemelim (bakınız grafik).

Yurtdışında ise, ABD'de şirket bilançolarının güçlü açıklanması ve ekonomik canlanma belirtileri, yatırımcıların risk iştahını körüklerken, üç büyük ABD hisse senedi endeksi, haftayı, kapanış rekorlarını tazeleyerek tamamladı. Sanayi hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones Sanayi endeksi, Cuma günü ilk kez 35bin dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. FED para musluklarını halen daha açık tutarken, kulaklardan fışkıran para da borsalara akmaya devam ediyor (bakınız grafik).

Wall Street'teki ralli, yakın zamanda pazar liderliğini yeniden ele geçiren teknoloji ve internet devleri de dahil olmak üzere büyük ABD şirketlerinden gelen bir dizi kazanç raporuyla bu hafta da yeni bir testle karşı karşıya kalacak. En büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P500 endeksinin üçte birinden fazlası, bu hafta bilanço açıklayacak. Piyasa değerine göre en büyük dört ABD şirketi olan Apple, Microsoft, Amazon ve Google (Alphabet) tarafından yönetilen üç aylık sonuçlar önemle takip edilecek.

Öte yandan, gözler dünyada aşılanma oranını ve Yunan alfabesinde meşhur harflerle süslenen varyantları takip ederken, ABD'nin üst düzey bulaşıcı hastalık yetkilisi Fauci, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD'nin koronavirüsün Delta varyantından artan vakalarla uğraşırken, bağışıklığı zayıf olan Amerikalıların COVID-19 aşı takviyesine ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Yeni haftayı önemli bir haberle karşılıyoruz. Tunus Cumhurbaşkanı, muhaliflerinin darbe olarak nitelendirdiği siyasi krizin dramatik bir şekilde tırmanmasıyla Pazar günü hükümeti görevden aldı ve parlamentoyu dondurdu. Kendi destekçilerini protesto için sokaklara çıkmaya çağırırken, askerin de sokağa indiğini görüyoruz.

Kripto paralar cephesinde ise yeni hafta sert bir yükselişle kucaklanıyor. Bayram tatilinde bir kez daha, uzun bir süredir ön plana çıkardığımız 29-41bin aralığının alt bandını (desteğini) test eden amiral gemi Bitcoin, bandı aşağı yönlü geçemeyerek bir kez daha yukarıdaki direncini test etmeye yöneliyor (bakınız grafik).

Sabah saatlerinde küresel havanın biraz da olsun bulutlu olduğunu görüyoruz. Japonya özel sektör anketine göre, fabrika faaliyeti Temmuz ayında beş ayın en yavaş hızıyla genişlerken, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin koronavirüs pandemisi ile mücadele etmekte kararlı olduğunu gösterdi. Japonya borsası verinin olumlu etkisi ile %1,4 yükseliş kaydederek ayrışırken, geriye kalan Asya borsalarında ise sert satışlar görülüyor (Şangay borsası %2,5 aşağıda). ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde, Cuma günü kaydedilen rekor ardından düşüşler görülüyor.