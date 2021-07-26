Bayram tatilinin ardından..

- Uzun bayran tatili ardından, kalplerde MFÖ şarkısı "Erken kalkmak mecburen, işe gitmek mecburen" çalarken, hatta pek çok kişi bilgisayarın şifrelerini hatırlamakta zorlanırken veya bu Pazartesi de diyet ve spora azimle başlanırken, biz de kocaman bir günaydın ile bültenimize başlayalım.
- Bayram döneminin belki de en önemli gelişmesi, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça kalabalık bir ekip ile gerçekleştirmiş olduğu KKTC çıkarması idi. KKTC halkı kadar, dünyanın da nefesini tutup takip ettiği ziyarette, açıklanan 'sürpriz', "gecekondu" olarak nitelendirilen 'tarihi' KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayının yerine 500 dönümlük araziye inşa edilecek yeni Külliye ve Millet Bahçesi projesi oldu.
- Elbette, bu açıklama, gündemde olan beklentilerle nazaran sönük kalırken, zihinlerde ise A planı olarak verilmek istenen müjdeli haberin acaba diplomatik bir pazarlığa kurban mı gittiği, sonuç olarak da B planının açıklanmak zorunda kalındığı inancı ağır bastı. Son günlerde ise, daha önce sahildeki küçük bir bölümü geçişlere açılan Kapalı Maraş'ın bir bölümünün daha açılacağını, "mülkiyet hakları" vurgusu yapılarak duyurulduğunu not düşelim.
- Dönelim Türk mali piyasalarına. Bayram tatili öncesinde, TL'nin faiz avantajını, artan turizm gelirlerini ön plana taşıyarak USDTRY kurunda, geçici de olsa bir nefes alma dönemi yaşayabileceğimizi ön planan çıkararak, geri çekilme beklediğimizi belirtmiştik. USDTRY kuru, her ne kadar Türkiye piyasaları kapalı olsa da, bayram tatilinde 8,55 seviyelerinde göreceli olarak yatay bir seyir izledi.
- Türk Lirasının Temmuz ayı genelinde, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında olumlu ayrıştığının da altını çizmek istiyoruz. Her ne kadar cari denge yeniden açılmaya başlasa da, kredi genişlemesi TL üzerinde baskı kursa da veya yabancı ilgisi cılız kalsa da, teknik manada, 8,80 seviyesi aşılmadan, yukarı yönlü bir hareket beklentisi içinde şu anda olmadığımızı söylemelim (bakınız grafik).
- Yurtdışında ise, ABD'de şirket bilançolarının güçlü açıklanması ve ekonomik canlanma belirtileri, yatırımcıların risk iştahını körüklerken, üç büyük ABD hisse senedi endeksi, haftayı, kapanış rekorlarını tazeleyerek tamamladı. Sanayi hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones Sanayi endeksi, Cuma günü ilk kez 35bin dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. FED para musluklarını halen daha açık tutarken, kulaklardan fışkıran para da borsalara akmaya devam ediyor (bakınız grafik).
- Wall Street'teki ralli, yakın zamanda pazar liderliğini yeniden ele geçiren teknoloji ve internet devleri de dahil olmak üzere büyük ABD şirketlerinden gelen bir dizi kazanç raporuyla bu hafta da yeni bir testle karşı karşıya kalacak. En büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P500 endeksinin üçte birinden fazlası, bu hafta bilanço açıklayacak. Piyasa değerine göre en büyük dört ABD şirketi olan Apple, Microsoft, Amazon ve Google (Alphabet) tarafından yönetilen üç aylık sonuçlar önemle takip edilecek.
- Öte yandan, gözler dünyada aşılanma oranını ve Yunan alfabesinde meşhur harflerle süslenen varyantları takip ederken, ABD'nin üst düzey bulaşıcı hastalık yetkilisi Fauci, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD'nin koronavirüsün Delta varyantından artan vakalarla uğraşırken, bağışıklığı zayıf olan Amerikalıların COVID-19 aşı takviyesine ihtiyaç duyabileceğini söyledi.
- Yeni haftayı önemli bir haberle karşılıyoruz. Tunus Cumhurbaşkanı, muhaliflerinin darbe olarak nitelendirdiği siyasi krizin dramatik bir şekilde tırmanmasıyla Pazar günü hükümeti görevden aldı ve parlamentoyu dondurdu. Kendi destekçilerini protesto için sokaklara çıkmaya çağırırken, askerin de sokağa indiğini görüyoruz.
- Kripto paralar cephesinde ise yeni hafta sert bir yükselişle kucaklanıyor. Bayram tatilinde bir kez daha, uzun bir süredir ön plana çıkardığımız 29-41bin aralığının alt bandını (desteğini) test eden amiral gemi Bitcoin, bandı aşağı yönlü geçemeyerek bir kez daha yukarıdaki direncini test etmeye yöneliyor (bakınız grafik).
- Sabah saatlerinde küresel havanın biraz da olsun bulutlu olduğunu görüyoruz. Japonya özel sektör anketine göre, fabrika faaliyeti Temmuz ayında beş ayın en yavaş hızıyla genişlerken, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin koronavirüs pandemisi ile mücadele etmekte kararlı olduğunu gösterdi. Japonya borsası verinin olumlu etkisi ile %1,4 yükseliş kaydederek ayrışırken, geriye kalan Asya borsalarında ise sert satışlar görülüyor (Şangay borsası %2,5 aşağıda). ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde, Cuma günü kaydedilen rekor ardından düşüşler görülüyor.
- Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararından bir değişiklik beklenmese de, mikrofon karşısına geçecek Başkan Powell'in konuşması büyük bir dikkatle takip edilecektir. Akabinde, Perşembe günü TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu açıklayacak. Bankanın enflasyon tahminleri ve Başkan Kavcıoğlu'nun basın toplantısı dikkatle izlenecek.
>FED'in bilanço büyüklüğü ve S&P500
FED'in bilanço büyüklüğü hız kesmeden 8,2 trilyon dolara ulaşırken (2 sene önce Temmuz ayında yarısı kadar bile değildi!), ABD'nin gösterge endeksi S&P500 Cuma gününü tarihi zirvede tamamladı. Yok denecek kadar düşük faizler ve ardı arkası kesilmeyen bol para oluk oluk borsalara akmaya devam ediyor.
>DXY
ABD Dolarının piyasa kuru DXY, risk iştahının arttığı geçen hafta, önemli bir teknik seviye olarak gördüğümüz 92,8 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. 92,8 seviyesinin üzerinde kalıcılığı, dolara olan talebin artması bağlamında ele almakta yarar görüyoruz.
>EURUSD
DXY sepetinin içinde en büyük paya sahip olan EURUSD paritesi, benzer bir şekilde, önemli bir destek seviyesi olan 1,1770'e kadar gelip dayanı. Olası aşağı yönlü hareket, teknik analizde oldukça sık rastlanan Omuz Baş Omuz formasyonunu andırdığından sert olabilir. 1,1770 karar bölgesi olarak dikkatle takip edilmelidir. Gecelik anlamda teyit alınmasında (gecelik kapanışın 1,1770 altında olmasında) yön tayini bağlamında yarar görüyoruz.
>USDTRY
USDTRY kurunda, bayram tatilinde kaydedilen 8,55 seviyelerinde yatay hareketin, yeni haftanın ilk kotasyonlarına da yansıdığını görüyoruz. Teknik manada, yeşil çizgi önem arz ediyor. 8,80 seviyesi aşılmadan, aşağı yönlü hareketin (rüzgarın) yön değiştirdiğini söyleyemeyiz.
>XAUUSD
Aylık grafiklerden bakarsak, altının ons fiyatında destek çizgisinin korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki ay, destek görevi üstlenen yeşil çizginin kabaca 1,765 dolar seviyesinden geçtiğini not edelim. Üzerinde kalındığı sürece, mevcut trendin devam etmesini bekliyoruz.
>XAGUSD
Gümüş cephesinde ise, bayram tatili öncesinde, 200 günlük ortalamaların gücüne sığınarak 25,95 seviyesinden aldığımız gümüş uzun pozisyonumuz, 25,70 seviyesinde zarar kes ile kapandı. Teknik bir bakış açısı ile, gümüşün 25,65 seviyesinin altında kalmaya devam etmesini, zayıflık olarak yorumluyoruz.
>BTCUSD
Bitcoin ile ilgili düşüncemizde önemli bir değişim henüz yok. Uzun bir süredir, kabaca aşağıda 29bin, yukarıda ise 41bin seviyeleri arasında sıkışan Bitcoin'in, bizler bayram tatilindeyken, bir kez daha aşağıdaki 29bin destek seviyesini denediğini ancak kıramadığını ve destekten aldığı güç ile yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz. Teknik bir bakış açısı ile, dikdörtgen formasyonunun korunduğunu, olası yükselişin 41-42 bin seviyelerine kadar devam edebileceğini, akabinde ise, yönünü yeniden aşağıya çevirerek 21bin dolar seviyesinde olan formasyon hedefine ulaşacağını, oyun planı anlamında düşünüyoruz. Herhangi bir sebeple 42 bin seviyesi aşılırsa, bu formasyonun iptal olduğuna kanaat getireceğiz.
Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department