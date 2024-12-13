Cumhuriyet Meclisi’nde 403 milyon 467 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

-Toros

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve Kıbrıs’a yansımalarına işaret eden Toros, ülke ekonomisinin kırılgan olduğunu ifade etti.

Ülkenin ekonomik yapısını dış şoklara karşı güçlü kılacak, reel ekonomiyi büyütecek, insanlara iş ve yatırım yapma olanağı sağlayacak ve istihdamı artıracak tedbirlerle bunları güçlendirecek yapısal reformların yürürlüğe konması gerektiğini belirten Toros, mevcut siyasi koşullarda ülke ekonomisinin, küresel gelişmelerden çok Türk Lirası'ndaki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden daha çok etkilendiğini söyledi. Toros, dalgalanan para biriminin, aşırı enflasyonun ve yüzde 60’larda seyreden faiz oranlarının ekonomi üzerinde yarattığı en büyük olumsuzluğun döviz cinsi kredi kullanan işletmeler ve bireyler üzerinde olduğunu söyledi.

Gayri Safi Milli Hasıla veya Milli Geliri artırmak için ekonomik hedefler oluşturmak gerektiğini belirten Toros, “Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, kendi kendimize yetmek istiyoruz. Bu da kaynaklarımızı çok daha etkili kullanmaktan geçiyor” dedi. Ülkede hala önemli oranda kayıt dışı ekonomi olduğunu da söyleyen Toros, Ekonomi Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı'yla iş birliği içinde bu konuya önem vermesi gerektiğini ifade etti. Toros, “Bu konuda somut projelerle yön verilecek radikal müdahalenize ihtiyaç var” dedi.

Vergi düzenlemelerinin, kayıt dışılığa karşı mücadele ve ekonomik büyüme için bir gereklilik olduğunu söyleyen Toros, hükümetten bu yönde herhangi bir somut icraat görmediklerini ifade etti.

Toros, konuşmasında Yabancıların Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasası’na da değindi. Toros, “Eğer bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulansaydı, kamu maliyesine 5 yıl içinde 80 milyon sterlin gelir getirecekti…Rakama değil, ne demek istediğime odaklanın. Bu yasa, ülkemize itibar kaybettirdi. Kendi ayağımıza kurşun sıktık, bindiğimiz dalı kestik” dedi.

Yasanın bütçe görüşmelerinden sonra yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Toros, gelinen noktada ülkede çok büyük bir kaos yaşandığını, bunun sadece inşaat ve gayri menkule değil, bu sektörlerle ticari ilişkide olanlara da ciddi sıkıntı yaşattığını belirtti.

Enerjide de yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Toros, Sözde Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgede keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıslı iki topluma ait olduğu, her iki toplumun da burada hakları olduğu, bu enerji kaynaklarının üretime ve gelire dönüştürülebilmesi için Kıbrıs sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti. Toros, Ekonomi ve Enerji Bakanı’ndan yönde hiçbir açıklama duymadığını söyledi.