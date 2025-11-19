Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 581 Milyon 609 bin TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylandı.

-Amcaoğlu

Komite toplantısında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkedeki ekonomiyi iyi benimsemek gerektiğini ifade ederek, ithalat ve ihracat rakamlarını paylaştı.

Kara kapılarındaki geçişlerle ilgili de bilgi veren Amcaoğlu, güneyden kuzeye geçişlerde 2024’e göre sene sonuna kadar yüzde 15’lik bir azalma öngördüklerini söyledi. Amcaoğlu, kuzeyden güneye geçişlerde ise yıl sonuna kadar yüzde 7’lik artış öngörüldüğünü belirtti.

Yaklaşık iki buçuk yıldır dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getiren Amcaoğlu, elektronik etiket sistemi için eğitimleri bitirdiklerini belirtti, “Bütün Ticaret Dairesi şubeleri ve merkezdeki çalışanların altyapıları bilgisayar sistemleriyle donatıldı” dedi. Kırmızı et konusunun gündemde olduğunu dile getiren Bakan Amcaoğlu, kasap ve şarküterilerin de sisteme dahil edilebileceğini ifade etti.

Ürün Güvenliği Laboratuvarı’nın da tamamlandığını dile getiren Amcaoğlu, yılbaşı itibarıyle personelin eğitimlerinin de tamamlanacağını kaydetti. Dijital sanayi sistemini de devreye koyduklarını belirten Bakan Amcaoğlu, sanayi işletmelerinin sicil başvuruları, veri güncellemeleri ve raporlamaların çevrimiçi yapılabileceğini söyledi.

Elektronik etiket sistemiyle hedeflediklerine değinen Amcaoğlu, “Politika üretmek için otomasyonu kurduk” dedi. Amcaoğlu, “politikalar üretmek, üreticiyi korumak, haksız kazanç elde edenden vergisini almak” istediklerini vurguladı.

Sanayi Dairesi’nin özellikle geçen yıl ve bu yıl yapılan fuarlarda sanayi işletmelerinin görünür olması için önemli adımlar attığını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, 70’e yakın firmanın dört tane fuara katılma şansı elde ettiğini söyledi.

“Biz göreve başladığımızda Ticaret Dairesi verilerine göre üç yıllık navlun bedellerinin ödenmediğini gördük” diye konuşan Amcaoğlu, üç yıllık ödenmemiş bedelin ödendiğini ve güncellendiğini kaydetti.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a yapılan ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Amcaoğlu, 2024’te rakamlarda düşüş olduğunu ancak 2025 yılı için artış öngördüklerini söyledi.

Avrupa Birliği’ne hellim ihracatı konusunda ne aşamada olunduğunun sorulması üzerine Bakan Amcaoğlu, süreçle ilgili atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

Bir soru üzerine enerji yasalarının süratle geçmesi gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun mevzuatlarının da güncellenmesi gerektiğini söyledi.

-Uluçay

Komitede söz alan CTP milletvekili Teberrüken Uluçay ise, ülkede kıt kaynaklarla belirli yatırımlar yapıldığını ancak bunlarla ilgili rakamların gereğince paylaşılmadığını söyledi.

Piyasaların motivasyon kazanması için bu yatırımların paylaşılmasının önemli olduğunu belirten Uluçay, görünür kılınan projelerin talepleri de değiştireceğini vurguladı.

Elektronik etiket sisteminin ne kadara mal olduğunun, kaç firmanın buna dahil olduğunun, kaç ürünün siteme girdiğiyle ilgili bilgilerin detaylıca paylaşılması gerektiğini de söyleyen Uluçay, ekonomiyle ilgili açıklamaların piyasalar için teşvik edici olduğunu dile getirdi.

Teberrüken Uluçay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Mali ve Ekonomik İş Birliği Protokolü’ne ilişkin açıklamalarda ekonomiye katkının vurgulanmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine ve bu konudaki değerlendirmelere de işaret eden Uluçay, hedeflerin gerçekçi belirlenmesinin önemine değindi.

“Hedeflere endekslenen ekonomi politikalarına ihtiyacımız var. KKTC’de planlama bacağını eksik bırakıyoruz” diyen Uluçay, ülkede hedef birlikteliği oluşturulamadığını söyledi.

Uluçay, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ihracat rakamlarına da işaret ederek, “Rakamların neden bu noktaya geldiği, ihracata konu ürünlerin yanına ne konabileceğiyle ilgili projeksiyon yapılmalı ve üretim bu şekilde desteklenmeli” dedi.

Uluçay, Kıb-Tek, ülkedeki enflasyon oranları, güneyden kuzeye geçişlerle ilgili de açıklama yaparak, Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi için yapılan çalışmaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Ülkede temmuz ayında lokanta-otel enflasyonunun yüzde 13’lere çıkmasının takip edilmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, benzer dönemde Türkiye’de bu artışın yüzde 2-3’lerde olduğunu aktardı.

Uluçay, güneyden kuzeye geçiş oranında yüzde 15’lik azalma olduğunu, bunun da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakanlık bütçesi oy çokluğuyla onaylandı ve Bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçelerinin görüşmesine geçildi.