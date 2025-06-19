Güney Kıbrıs’taki Ekologlar Hareketi, Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Almanya'ya iade edildikten sonra hapis cezasına çarptırılan Kenan Ayaz’la ilgili olarak Rum İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.

Fileleftheros gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris, Güney Kıbrıs’a sığınmasıyla uluslararası koruma hakkı sahibi olarak Ayaz'ın oturma izninin uzatılmasına dair sürecin hemen başlatılmasını istedi.

Brüksel’den Güney Kıbrıs’a dönüşünde İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’ya bir mektup göndererek, acil karar alınmasını talep eden Papaduris, Ayaz’ın Türkiye’ye olası dönüşünün hayatı ve özgürlüğü açıdan ciddi riskler taşıdığını öne sürdü.

Papaduris, Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği Hareketi'nin destek verdiği Kenan Ayaz davasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanına yönelik mektupta, Ayaz’ın, cezasını çekmek için yakın zamanda Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiği de belirtildi.