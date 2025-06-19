Rum polisinden iki personelin açık araziye park edilmiş ekip otosunda cinsel ilişkiye girmesi ve bunun yoldan geçen bir vatandaş tarafından video kaydı alınarak sosyal medyada yayınlamasından sonra viral olmasıyla ilgili sansasyon Rum medyasını meşgul etmeye devam ediyor.

Alithia’ya göre Rum Polis Basın Sözcüsü’ Kiriakis Lambrianidu, bir kadın diğer erkek iki polis mensubunun görev ihmali ve ahlaka aykırı fiilde bulunmaktan açığa alındığını ve haklarında hem cezai hem disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Yapılan ilk incelemede ilgili videonun özgün olduğunun anlaşıldığına işret eden Lambrianidu ilgili kovuşturmanın devam ettiğini anlattı.

Larnakalı bir vatandaş tarafından çekilen videonun dün internette viral olduğuna dikkat çekilen haberde olay sırasında polislerden birinin üniformalı ve görev başında, diğerinin ise izinde olduğu kaydedildi.

Habere göre Kişisel Verileri Koruma Komiseri İrini Loizidu Nikolaidu ise polislerin açık alanda ve resmi ekip otosu içerisinde cinsel ilişkiye girmesiyle ilgili görüntülerin gazete ve sosyal medyada yayınlanması üzerine, “üçüncü şahıslarla doğrudan ya da dolaylı özdeşleşen ya da etkileyen ya da damgalayan herhangi bir bilginin yayınlanmaması gerektiği açıklamasında bulundu.

-“Yamyamlığa lüzum yok”

Rum Polis Derneği (SAK) tarafından yayımlanan açıklamada ise “Yamyamlığa lüzum yok, gerçeğe, adalete ve insani anlayışa ihtiyacımız var.” vurgusu yapıldı ve “münferit bir vukuatın bütün personeli karalamaması gerektiğine dikkat çekildi.

Aynı gazete aralarında bir de polis bulunan 3 kişinin araç kundaklama suçlamasıyla tutuklandığını, Rum polisinden yapılan açıklamada tutuklanan polis için “görevli ama polis teşkilatı dışında” tanımı yapıldığını yazdı.

-“Özel polis araç kundaklamaktan tutuklandı”

Gazete Lefkoşa’nın Rum kesiminde 30 Nisan 2025’te, 80 yaşındaki bir kişiye ait aracın, evi önünde park halindeyken kundaklanması ve tamamen yanması olayıyla ilgili tutuklanan 53, 46 ve 44 yaşındaki üç kişiden 44 yaşındaki kişinin polis teşkilatında “özel polis” olarak kayıtlı olduğunu belirtti.

Yine Alithia pazartesi akşamı Baf’ta 30 dolayında Suriyeli kişinin karıştığı ve ikisi ağır 5 kişinin yaralandığı sokak kavgasına karışan 16 yaşındaki bir kişinin “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandığı bilgisini verdi.

-“Çocuklar fırıncı soygunu ve birahaneye bombalı saldırıdan tutuklandı”

Haravgi ise Limasol’da meydana gelen fırıncı soygunu ve birahaneye bombalı saldırı olayıyla bağlantısı görülen 14, 15 ve 17 yaşlarındaki 4 çocuğun tutuklandığını yazdı. 17 yaşındaki çocuğun başka bir bombalı saldırıya daha karıştığını gösteren bulgulara ulaşıldığını yazan gazete bu çocukların reşit kişiler hesabına suç faaliyetlerinde bulunduklarına inanıldığını yazdı.