Cumhuriyet Meclisi’nde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman eğitim üzerine konuştu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erhürman’ın eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

Erhürman, çocukların okullarda tehlike altında olduğunu kaydederken, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “50 senede bir-iki okul yapmış olsaydık bu tartışmalar olmazdı. 4 yıllık hükümette 13 okulu sisteme kazandırdık, bu acımasız eleştirilerin karşısındayım” dedi.

Çavuşoğlu, 10 prefabrik binanın öğrenciler için hazır tutulduğunu ifade ederek, 10 milyon TL’yi öğleden sonra okulda kalan öğrencilerin beslenmesi için ayırdıklarını, okullara ücretsiz su için de arıtma cihazları kurulacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, depremle ilgili hazırlanan yasa kapsamında 418 milyon TL’lik kaynak oluştuğunu açıklayarak, Maliye Bakanlığı’na okullar için gelen her türlü keşif bedelinin aynı gün içinde bloke edildiğini, bu rakamın 117 milyon TL olduğunu söyledi.

-Erhürman

Tufan Erhürman, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Eğitim Bakanı’nın bu programda Maliye Bakanlığı’nın ayırdığı kaynağın okulların bakım ve onarımı için yetmediğini, depreme dayanıklılıkla ilgili raporların yüzde 5’inin kendisine iletildiğini söylediğini belirten Erhürman, “Bu kabul edilemez….Biz bu sürece dahil edilmedik. Bunun sebebi de sizsiniz. O zaman sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nde geçtiğimiz haftalarda görüşülen ek bütçeye işaret eden Tufan Erhürman, “ ‘Bütçe 400 milyon TL artı verdi’ diyorsanız gereğini yerine getirin. Çocuklarımız tehlike altındadır. İşte gelirleri saklamama, planı şekilde harcama tam da bunun için gereklidir… Bütçedeki artıyı nereye kullanacağız politik bir karardır… Bunun takipçisi olacağız” dedi.

Okullardaki dil sorununa, Türkçe bilmeyen öğrencilere işaret eden Erhürman, Genel Kurulda 62’nci madde tahtında her hafta söz alacağını, eğitimi, Türkiye’ye giremeyen yurttaşlarla ilgili konunun ne olduğunu, geçici işçileri soracağını, konuşacağını kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, depremle ilgili raporların yüzde 5’inin kendisine ulaştığını sadece televizyon programında değil, başka platformlarda da defalarca kez dile getirdiğini belirterek, konuşmadan sonra kendisine bazı rakamlar daha iletildiğini söyledi.

Mühendislik çalışması tamamlanmadan imkanların doğru şekilde kullanılamayacağını belirten Eğitim Bakanı, “Ağır aksak giden bir süreç ama çocuklar konusunda hepimiz hassasız. Risk oluşturacak hiçbir sınıfta öğrenci bırakmadık” dedi.

162 okulun ihtiyaç duyduğu kaynağın yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, “50 senede bir-iki okul yapmış olsaydık bu tartışmalar olmazdı. 4 yıllık hükümette 13 okulu sisteme kazandırdık, bu acımasız eleştirilerin karşısındayım” dedi.

Küçük işlerde ihaleye çıkılan ama teklif atılmayan okullar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şüpheli bakılan okulları en ufak tereddüt göstermeden boşalttıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 10 prefabrik binanın öğrenciler için hazır tutulduğunu ifade ederek, 10 milyon TL’yi okullara, çocukların beslenmesine ayırdıklarını, bu rakamın öğleden sonra okulda kalacak ihtiyaçlı öğrenciler için kullanılacağını, okullara ücretsiz su için de arıtma kurulacağını belirtti.

Eğitim Bakanı, “Okulların elden geçmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaç var. 24 sınıflı bir okul yapımı 100 milyon TL’nin de üzerindedir. Düşmeyen sıva, düşmeyen mermer istersek buna kaynak yaratmak lazım. Gerekirse maaşlardan fedakarlık yapılır… Toplum olarak bu yükü paylaşarak bu okulları yenileyebiliriz. Sadece konuşarak, birilerini suçlayarak bu yolları yürüyemeyiz… Düşen bir mermerle, dökülen sıvayla tüm gayretlerin silinmesini kabul edemeyiz ” dedi.

Çavuşoğlu, kitaplarla ilgili de konuşarak, hiçbir aksi tarafı olmayan kitapların arkasında olduklarını belirtti.

Milletvekillerinin yerinden sordukları soruları da yanıtlayan Eğitim Bakanı, Erenköy Lisesi’nin 120 milyon TL’lik keşif bedeli olduğunu belirterek, yıkılması gereken bu binanın raporunun gelmesini beklediklerini, bu okulun kaynağının hazır olduğunu da söyledi.

Sendikaların "maksadını aşan" söylemlerde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, iki günlük tam gün eğitimi değerlendirerek, “Dünyada, eğitim süresinin uzamasına karşı eylem yapıldığı nerede görüldü?....Parası olanla olmayanın eşit olduğu tek yer okuldur…. ‘sandviç alamıyorlar’ dediğiniz çocukların eğitim süresini uzatmazsanız bu çocukları nerede eşitleyeceğiz?” dedi.

Kitaplarla ilgili sorulara yönelik Çavuşoğlu, Talim Terbiye Kuruluna yazarlarla öğretmenlerle temas kurması için gerekli talimatı verdiğini, kitapların Türkiye’deki Talim Terbiye Kurulu ile birlikte hazırlandığını, onların da buradaki tartışmadan rahatsız olduğunu, bu konuda kendilerinin raporlarını görmek istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Bu kitapların ikinci baskısı, tartışma yaratmayacak şekilde, her türlü şikayet de dikkate alınarak yapılacak… Raporlar ortaya çıkınca ikinci baskı yapılacak ve değiştirilecek. Söylediğimizin arkasındayım” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eğitim bakanlığı da yaptığını anımsatarak, bu sorunları yakından bildiğini söyledi.

Berova, Maliye olarak her türlü imkanı verebilmek adına en ince ayrıntıyı düşünerek kararlar verdiklerini söyledi.

Ana muhalefetin ret oyuna karşın Meclisten depremle ilgili yasa geçirildiğini belirten Berova, bu kalemde 418 milyon TL toplandığını açıklayarak, Maliye Bakanlığı’na gelen her türlü keşif bedelinin aynı gün içinde bloke edildiğini belirtti, aynı gün için bloke edilen rakamın 117 milyon TL olduğunu söyledi.

Berova, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının komitede ve mecliste görüşüleceğini de anımsattı.

Mali denetim yasasının UBP hükümeti döneminde hayata geçirildiğini anımsatan Berova, Maliye Bakanlığı’nın gönderilen her blokeye cevap vereceğini de belirtti.

-Erhürman

Yeniden söz alan Erhürman, Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

Erhürman, Çavuşoğlu’nun üstü kapalı şekilde Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası’nı eleştirdiğini söyleyerek, ihtiyaçlara neden ek bütçede yer verilmediğini sordu, “Para olmasına rağmen umutlar 2024’ün eylül-ekimine kalacak” diye konuştu.

Kitaplar konusuna da değinen Erhürman, kitapta “Güney Kıbrıs’ın geleneksel kıyafeti” diye bir ifade yer aldığını belirterek, “Kitaplar ikinci baskıda düzelecekse demek ki yanlış var…” dedi.

Tam gün eğitime karşı olmadıklarını da vurgulayan Tufan Erhürman, “Sizin tam gün dediğiniz şey tam gün değil” diye konuştu.

Mağusa’ya yeni ilahiyat koleji yapılması için protokol imzalandığını belirten Erhürman, ülkede kaç ilahiyat mezunu olduğunu, kaçının işsiz olduğunu sorarak, “İmamlar, din öğretmenleri Türkiye’den gelmeye devam ediyor, bu eğitimi alan çocuklar da işsiz kalıyor. İhtiyaçları neye göre belirliyorsunuz?” diye konuştu.

Erhürman, “Allaha şükür ki düşen sıva ve mermerin altında çocuk yoktu… Ek bütçeniz bangır bangır ‘para var’ diyordu, iki saat anlattık, anlamadınız… elleriniz robot gibi havaya kalktı” dedi.

Yerinden konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erhürman'ın birçok konuda eksik bilgisi olduğunu kaydederek, bunları kendisine ifade edeceklerini kaydetti.