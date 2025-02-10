Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Asil Nadir’in çalışkanlığı ve cesaretinin, gelecekte de pek çok girişimciye ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“İş hayatında yakaladığı başarıları ile ülkeyi uluslararası arenada duyuran, yaptığı yatırımlar ile pek çok konuda ilkleri başaran, beyefendi kişiliği ile her kesime örnek olan, gerçek bir vatansever, girişimci bir yurtsever olan Asil Nadir’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içeresindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.”