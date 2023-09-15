Eczanelerin, 18 Eylül 2023 ile 15 Eylül 2024 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kış döneminde (18 Eylül 2023 – 12 Mayıs 2024 arası) eczaneler, hafta içi 08.00 – 17.30 ve cumartesi ise 08.00 – 13.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Eczacılar Birliği tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bildiri ile pazartesi günü eczanelerde kış dönemi çalışma saatlerine geçilecek.

Buna göre; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke, Mesarya, Karpaz ve İskele bölgesindeki eczaneler, kış döneminde (12 Mayıs 2024’e kadar) hafta İçi 08.00-17.30, cumartesi 08.00-13.30, yaz döneminde ise (13 Mayıs 2024 - 15 Eylül 2024 arası) hafta İçi 08.00 - 17.30 perşembe 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı) ve cumartesi 08.00 - 13.30 saatleri arasında açık olacak.

-Nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde nöbetçi olan eczaneler, 18 Eylül 2023 tarihinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar, 08.00 – 00.00 saatleri arasında açık olacak.

-Lefke

Lefke’deki nöbetçi eczaneler, 18 Eylül 2023 tarihinden 12 Mayıs 2024 tarihine kadar hafta içi, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulanacak.

Lefke’de nöbetçi eczaneler, 13 Mayıs 2024 tarihinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar da hafta içi, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulayacak.

-İskele

İskele’deki nöbetçi eczaneler kış döneminde hafta içi, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatleri arasında; yaz döneminde de hafta içi, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.

-Mesarya

Mesarya bölgesindeki nöbetçi eczaneler, kış döneminde hafta içi, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında; yaz döneminde de hafta içi, perşembe, cumartesi ile pazar günleri ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

-Karpaz

Karpaz bölgesindeki nöbetçi eczaneler, 18 Eylül 2023 tarihinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar, pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 18.00 saatleri arasında açık olacak.